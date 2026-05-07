Festival Quartiers d’été La Rif Et Nos Men Laragne-Montéglin
Festival Quartiers d’été La Rif Et Nos Men Laragne-Montéglin mardi 4 août 2026.
Laragne-Montéglin
Festival Quartiers d’été La Rif Et Nos Men
Cour du Château Laragne-Montéglin Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 21:00:00
fin : 2026-08-04 22:30:00
Date(s) :
2026-08-04
La Rif et nos men, c’est une histoire de famille et de musique. Celle de deux frères rappeurs et de leurs parents musiciens. Ensemble ils façonnent une musique hybride, fusion de rap, de pop, de rock, emmenée par l’accordéon et la guitare électrique.
.
Cour du Château Laragne-Montéglin 05300 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 03 89 75 mediatheque@mairie-laragne.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
La Rif et nos men is a story of family and music. The story of two rapping brothers and their musician parents. Together, they create a hybrid music, a fusion of rap, pop and rock, driven by accordion and electric guitar.
L’événement Festival Quartiers d’été La Rif Et Nos Men Laragne-Montéglin a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Sisteron Buëch
À voir aussi à Laragne-Montéglin (Hautes-Alpes)
- 27ème Rallye National du Laragnais Laragne-Montéglin 5 juin 2026
- Festival Quartiers d’été concert Telegraph Laragne-Montéglin 7 juillet 2026
- Festival Quartiers d’été Monique sous les Platanes Laragne-Montéglin 14 juillet 2026
- Flymaster XC Challenge Site de Laragne Chabre Laragne-Montéglin 18 juillet 2026
- Festival Quartiers d’été Les notes dorées Féminin pluriel Laragne-Montéglin 21 juillet 2026