Laragne-Montéglin

Festival Quartiers d’été La Rif Et Nos Men

Cour du Château Laragne-Montéglin Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 21:00:00

fin : 2026-08-04 22:30:00

Date(s) :

2026-08-04

La Rif et nos men, c’est une histoire de famille et de musique. Celle de deux frères rappeurs et de leurs parents musiciens. Ensemble ils façonnent une musique hybride, fusion de rap, de pop, de rock, emmenée par l’accordéon et la guitare électrique.

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Cour du Château Laragne-Montéglin 05300 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 03 89 75 mediatheque@mairie-laragne.fr

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English :

La Rif et nos men is a story of family and music. The story of two rapping brothers and their musician parents. Together, they create a hybrid music, a fusion of rap, pop and rock, driven by accordion and electric guitar.

L’événement Festival Quartiers d’été La Rif Et Nos Men Laragne-Montéglin a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Sisteron Buëch