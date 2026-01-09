Flymaster XC Challenge Site de Laragne Chabre Laragne-Montéglin

Flymaster XC Challenge

Compétition internationale de parapente. Par vent de sud, les épreuves ont lieu au départ du site de Laragne Chabre pour des boucles de plusieurs dizaines de kilomètres dans le Buëch.

Les visiteurs sont les bienvenus pour assister à ce joli spectacle !

Site de Laragne Chabre Camping de Montéglin Laragne-Montéglin 05300 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 08 77 08 86 info@chabreclub.fr

English :

International paragliding competition. With a southerly wind, the events take place from the Laragne Chabre site on loops of several dozen kilometers in the Buëch.

Visitors are welcome to watch the action!

