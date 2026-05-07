Laragne-Montéglin

Les terrasses de l’été Compagnie Croque Notes

Place de la fontaine Laragne-Montéglin Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 20:30:00

fin : 2026-08-14 22:30:00

Date(s) :

2026-08-14

La formation musicale Croque-Notes, qui a commencé dans les années 90, a évolué bien des fois durant cette longue histoire. A l’image d’un bateau qui navigue sur les flots et qui fera escale dans les ports au grès des vents.

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Place de la fontaine Laragne-Montéglin 05300 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 03 89 75 mediatheque@mairie-laragne.fr

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English :

The Croque-Notes musical group, which began in the 90s, has evolved many times over this long history. Just like a boat that sails on the waves, calling in at different ports according to the wind.

L’événement Les terrasses de l’été Compagnie Croque Notes Laragne-Montéglin a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Sisteron Buëch