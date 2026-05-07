Festival Quartiers d’été Cie Tant’Hâtive Le monde point à la ligne Jardin des figuiers Laragne-Montéglin

Laragne-Montéglin

Festival Quartiers d’été Cie Tant’Hâtive Le monde point à la ligne

Jardin des figuiers Derrière la Cour du Château Laragne-Montéglin Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 19:00:00

fin : 2026-08-13 19:45:00

Date(s) :

2026-08-13

Tiré de l’album Le Monde, point à la ligne de Philippe Dorin. Un spectacle tout terrain avec Aude Portalier et Susie Hénocque; mise en scène par Laurie Bonnardel.

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Jardin des figuiers Derrière la Cour du Château Laragne-Montéglin 05300 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 03 89 75 mediatheque@mairie-laragne.fr

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English :

From the album Le Monde, point à la ligne by Philippe Dorin. An all-round show with Aude Portalier and Susie Hénocque; directed by Laurie Bonnardel.

L’événement Festival Quartiers d’été Cie Tant’Hâtive Le monde point à la ligne Laragne-Montéglin a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Sisteron Buëch