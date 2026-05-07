Festival Quartiers d’été Cie Tant’Hâtive Le monde point à la ligne Jardin des figuiers Laragne-Montéglin
Festival Quartiers d’été Cie Tant’Hâtive Le monde point à la ligne Jardin des figuiers Laragne-Montéglin jeudi 13 août 2026.
Laragne-Montéglin
Festival Quartiers d’été Cie Tant’Hâtive Le monde point à la ligne
Jardin des figuiers Derrière la Cour du Château Laragne-Montéglin Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 19:00:00
fin : 2026-08-13 19:45:00
Date(s) :
2026-08-13
Tiré de l’album Le Monde, point à la ligne de Philippe Dorin. Un spectacle tout terrain avec Aude Portalier et Susie Hénocque; mise en scène par Laurie Bonnardel.
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Jardin des figuiers Derrière la Cour du Château Laragne-Montéglin 05300 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 03 89 75 mediatheque@mairie-laragne.fr
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English :
From the album Le Monde, point à la ligne by Philippe Dorin. An all-round show with Aude Portalier and Susie Hénocque; directed by Laurie Bonnardel.
L’événement Festival Quartiers d’été Cie Tant’Hâtive Le monde point à la ligne Laragne-Montéglin a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme Sisteron Buëch
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