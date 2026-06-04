7Weeks + 1ère partie La Péniche Chalon-sur-Saône
7Weeks + 1ère partie La Péniche Chalon-sur-Saône samedi 5 décembre 2026.
Chalon-sur-Saône
7Weeks + 1ère partie
La Péniche 52 Quai Saint-Cosme Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 20:30:00
fin : 2026-12-05
Date(s) :
2026-12-05
7WEEKS
< Heavy Rock Limoges >
À l’aube de la sortie de leur prochain album, 7WEEKS confirme son évolution vers un heavy rock toujours plus direct et percutant. Après Going Back Home, réalisé par Adrian Bushby (Foo Fighters, Muse), le trio affine encore son identité une musique brute, sans artifices, portée par un songwriting efficace et une énergie scénique forgée sur les routes de France, d’Europe et du Royaume-Uni (Hellfest, Dour, Motocultor…).
Indépendant depuis ses débuts et basé à Limoges, 7WEEKS poursuit son parcours avec exigence et constance, s’imposant comme une valeur sûre du rock français, prêt à franchir une nouvelle étape avec ce prochain opus Going Back Home qui sortira le 18 septembre sur leur propre label F2M Planet. .
La Péniche 52 Quai Saint-Cosme Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 94 05 78 com@lapeniche.org
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English : 7Weeks + 1ère partie
L’événement 7Weeks + 1ère partie Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-06-04 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I
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