Atelier D’un quai à l’autre Espace Patrimoine Chalon-sur-Saône
Atelier D’un quai à l’autre Espace Patrimoine Chalon-sur-Saône jeudi 30 juillet 2026.
Chalon-sur-Saône
Atelier D’un quai à l’autre
Espace Patrimoine 24 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 14:00:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Pour les enfants de 6 à 10 ans. C’est au cœur du XIXe siècle que notre ville va connaître un grand changement dans les modes de transports.
Direction Lyon-Marseille, on emprunte la rivière comme voie navigable et on prend le bateau sur les marches du Port-Villiers ; direction Paris, on utilise le réseau ferroviaire et on monte dans un train sur le quai de la gare Chalon Ville. C’est cette histoire singulière que les enfants vont découvrir et illustrer.
Les réalisations tourneront autour de la création de quai de bateau et de bord de Saône, en s’inspirant de la peinture ou encore de la photographie. .
Espace Patrimoine 24 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 93 15 98
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English : Atelier D’un quai à l’autre
L’événement Atelier D’un quai à l’autre Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-06-18 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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