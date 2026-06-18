Atelier D’un quai à l’autre Espace Patrimoine Chalon-sur-Saône

Chalon-sur-Saône

Atelier D’un quai à l’autre

Espace Patrimoine 24 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 14:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Pour les enfants de 6 à 10 ans. C’est au cœur du XIXe siècle que notre ville va connaître un grand changement dans les modes de transports.

Direction Lyon-Marseille, on emprunte la rivière comme voie navigable et on prend le bateau sur les marches du Port-Villiers ; direction Paris, on utilise le réseau ferroviaire et on monte dans un train sur le quai de la gare Chalon Ville. C’est cette histoire singulière que les enfants vont découvrir et illustrer.

Les réalisations tourneront autour de la création de quai de bateau et de bord de Saône, en s’inspirant de la peinture ou encore de la photographie. .

Espace Patrimoine 24 Quai des Messageries Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 93 15 98

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English : Atelier D’un quai à l’autre

L’événement Atelier D’un quai à l’autre Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-06-18 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)