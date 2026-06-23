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Atelier bâtir une Cathédrale au Moyen-Âge, techniques architecturales Place Saint-Vincent Chalon-sur-Saône

Atelier bâtir une Cathédrale au Moyen-Âge, techniques architecturales Place Saint-Vincent Chalon-sur-Saône mercredi 29 juillet 2026.

Lieu
Place Saint-Vincent
Adresse
Parvis de la Cathédrale
Ville
71100 Chalon-sur-Saône
Département
Saône-et-Loire
Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Tarif
3.6 3.6 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Chalon-sur-Saône

Atelier bâtir une Cathédrale au Moyen-Âge, techniques architecturales

Place Saint-Vincent Parvis de la Cathédrale Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 3.6 – 3.6 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 15:00:00
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

Plongez au cœur de l’architecture de la cathédrale Saint-Vincent !
Cette proposition d’adresse à un public adulte.
Munis d’un carnet de croquis, à partir de votre observation et des indications apportées par notre guide-conférencier, vous mettrez en forme les détails de l’édifice pour mieux en saisir les secrets. Puis, de retour à l’Espace patrimoine, vous pourrez directement vous confronter aux arcs et voûtes d’ogives, et assembler vos croquis… pour repartir avec votre propre carnet d’architecte ! Et un nouveau regard sur ce monument historique… Une expérience immersive pour mémoriser, par le trait, toute la richesse de la cathédrale Saint-Vincent !
Visite sur site suivie d’un atelier de mise en pratique (Durée 3h)   .

Place Saint-Vincent Parvis de la Cathédrale Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 93 15 98 

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English : Atelier bâtir une Cathédrale au Moyen-Âge, techniques architecturales

L’événement Atelier bâtir une Cathédrale au Moyen-Âge, techniques architecturales Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-06-23 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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