Atelier mosaïques Office de Tourisme Chalon-sur-Saône
Atelier mosaïques Office de Tourisme Chalon-sur-Saône mercredi 29 juillet 2026.
Chalon-sur-Saône
Atelier mosaïques
Office de Tourisme 4 Place du Port Villiers Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29 2026-08-12
Découvrez le plaisir de transformer petits morceaux de verre et de céramique en une œuvre colorée et originale.
Matériel fourni. .
Office de Tourisme 4 Place du Port Villiers Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 48 37 97 officedetourisme@achalon.com
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English : Atelier mosaïques
L’événement Atelier mosaïques Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-06-26 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I
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