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Atelier mosaïques Office de Tourisme Chalon-sur-Saône

Atelier mosaïques Office de Tourisme Chalon-sur-Saône mercredi 29 juillet 2026.

Lieu
Office de Tourisme
Adresse
4 Place du Port Villiers
Ville
71100 Chalon-sur-Saône
Département
Saône-et-Loire
Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Tarif
16 16 16 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Chalon-sur-Saône

Atelier mosaïques

Office de Tourisme 4 Place du Port Villiers Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29 2026-08-12

Découvrez le plaisir de transformer petits morceaux de verre et de céramique en une œuvre colorée et originale.
Matériel fourni.   .

Office de Tourisme 4 Place du Port Villiers Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 48 37 97  officedetourisme@achalon.com

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English : Atelier mosaïques

L’événement Atelier mosaïques Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-06-26 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I

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