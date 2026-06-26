Atelier mosaïques Office de Tourisme Chalon-sur-Saône

Chalon-sur-Saône

Atelier mosaïques

Office de Tourisme 4 Place du Port Villiers Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29 2026-08-12

Découvrez le plaisir de transformer petits morceaux de verre et de céramique en une œuvre colorée et originale.

Matériel fourni. .

Office de Tourisme 4 Place du Port Villiers Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 48 37 97 officedetourisme@achalon.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier mosaïques

L’événement Atelier mosaïques Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-06-26 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I