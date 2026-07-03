80 ans du Moto Club rue Félix Mathé Moulins
samedi 19 septembre 2026 · rue Félix Mathé · Moulins
Informations pratiques
Moulins
80 ans du Moto Club
rue Félix Mathé Palais des Sports Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 13:30:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Pour son 80ème anniversaire, le Moto Club de Moulins organisation une exposition rétrospective et vintage de motos et photos avec diverses animations et démonstrations pour les passionnés et amateurs.
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rue Félix Mathé Palais des Sports Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 63 12
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English :
To celebrate its 80th anniversary, the Moulins Motorcycle Club is organizing a retrospective and vintage exhibition of motorcycles and photos, featuring various activities and demonstrations for enthusiasts and fans.
L’événement 80 ans du Moto Club Moulins a été mis à jour le 2026-07-30 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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