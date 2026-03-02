Miramont-de-Guyenne

80 ans du Secours Catholique

33 rue Philippeaux Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-18 09:00:00

fin : 2026-05-18

Date(s) :

2026-05-18

Venez nombreux au 80 ans du Secours Catholique ! Où se tiendra une braderie, un petit déjeuner et une auberge espagnole ! Entrée libre, ouvert à tous.

Venez nombreux au 80 ans du Secours Catholique ! Où se tiendra une braderie, un petit déjeuner et une auberge espagnole ! Entrée libre, ouvert à tous. .

33 rue Philippeaux Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 80 10 equipe.miramont.247@secours-catholique.org

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English : 80 ans du Secours Catholique

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L’événement 80 ans du Secours Catholique Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-04-15 par OT du Pays de Lauzun