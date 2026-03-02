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80 ans du Secours Catholique Miramont-de-Guyenne

80 ans du Secours Catholique Miramont-de-Guyenne

80 ans du Secours Catholique Miramont-de-Guyenne lundi 18 mai 2026.

Adresse : 33 rue Philippeaux

Ville : 47800 Miramont-de-Guyenne

Département : Lot-et-Garonne

Début : lundi 18 mai 2026

Fin : lundi 18 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Miramont-de-Guyenne

80 ans du Secours Catholique

33 rue Philippeaux Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-18 09:00:00
fin : 2026-05-18

Date(s) :
2026-05-18

Venez nombreux au 80 ans du Secours Catholique ! Où se tiendra une braderie, un petit déjeuner et une auberge espagnole ! Entrée libre, ouvert à tous.
Venez nombreux au 80 ans du Secours Catholique ! Où se tiendra une braderie, un petit déjeuner et une auberge espagnole ! Entrée libre, ouvert à tous.   .

33 rue Philippeaux Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 80 10  equipe.miramont.247@secours-catholique.org

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English : 80 ans du Secours Catholique

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L’événement 80 ans du Secours Catholique Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-04-15 par OT du Pays de Lauzun

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