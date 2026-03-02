80 ans du Secours Catholique Miramont-de-Guyenne
80 ans du Secours Catholique Miramont-de-Guyenne lundi 18 mai 2026.
Miramont-de-Guyenne
80 ans du Secours Catholique
33 rue Philippeaux Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-18 09:00:00
fin : 2026-05-18
Date(s) :
2026-05-18
Venez nombreux au 80 ans du Secours Catholique ! Où se tiendra une braderie, un petit déjeuner et une auberge espagnole ! Entrée libre, ouvert à tous.
Venez nombreux au 80 ans du Secours Catholique ! Où se tiendra une braderie, un petit déjeuner et une auberge espagnole ! Entrée libre, ouvert à tous. .
33 rue Philippeaux Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 80 10 equipe.miramont.247@secours-catholique.org
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English : 80 ans du Secours Catholique
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L’événement 80 ans du Secours Catholique Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-04-15 par OT du Pays de Lauzun
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