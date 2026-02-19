Exposition L’art de vivre rue Martignac Miramont-de-Guyenne

Exposition L’art de vivre

rue Martignac Centre Culturel Jean-Claude Castagnet Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-18

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-18

Venez découvrir l’exposition, une série de grandes aquarelles originales encadrées par Yvette Bourbon, artiste peintre. À travers des scènes intérieures baignées de chaleur, ouvertes sur la ville et la lumière, cette série explore le lien entre l’intime et le monde.

Venez découvrir l’exposition, une série de grandes aquarelles originales encadrées par Yvette Bourbon, artiste peintre. À travers des scènes intérieures baignées de chaleur, ouvertes sur la ville et la lumière, cette série explore le lien entre l’intime et le monde. Une invitation à ralentir, à observer, à goûter la poésie du quotidien. L’art de vivre, tout en nuances et en transparence… .

rue Martignac Centre Culturel Jean-Claude Castagnet Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 20 52

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition L’art de vivre

Come and discover the Peintures animalières exhibition and the works of artist Hélène Lagassan. Hélène Lagassan uses a variety of media, including pastels, watercolors and acrylics. Her paintings are realistic and colorful.

L’événement Exposition L’art de vivre Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-02-19 par OT du Pays de Lauzun