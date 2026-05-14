80 ans du Secours-Catholique sur le Champ-de-Mars ! Champ-de-Mars Paris

ENSEMBLE, FAISONS LE PARI(S) DE LA FRATERNITÉ !

Rendez-vous le samedi 30 mai

Rejoignez les grandes tablées du Champ-de-Mars pour célébrer 80 ans de fraternité aux côtés de bénévoles engagés, de personnes accompagnées et de nos partenaires !

De 12h à 16h : Grande tablée sur le Champ-de-Mars, allée Thomy-Thierry (75007)

Concerts: rock, jazz, variété française, musique traditionnelle grecque, chœur

Défilé de mode solidaire

Tournoi de foot

Animations pour petits et grands

Pour celles et ceux qui le souhaitent, départ dès 9h30 au 120 rue du Cherche-Midi (75006), passage par le 106 rue du Bac (75007) pour une marche de la fraternité !

Arrivée à 12h au Champ-de-Mars pour poursuivre ensemble autour de la Grande tablée

ENSEMBLE, FAISONS LE PARI(S) DE LA FRATERNITÉ ! Rendez-vous le samedi 30 mai, de 9h30 à 16h



En 2026, le Secours Catholique souffle ses 80 bougies ! Le samedi 30 mai, un grand événement solidaire est organisé sur le Champ-de-Mars pour inviter le plus grand nombre à faire le Pari(s) de la fraternité !

Le samedi 30 mai 2026

de 12h00 à 16h00

gratuit

Vous pouvez vous inscrire en tant qu’invité.e ou bénévole via ce formulaire : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFzybXMO06vV2B3zr7SRYMQRNpQAHjXprh2qXR64OlSmAXiA/viewform?usp=header

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-30T15:00:00+02:00

fin : 2026-05-30T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-30T12:00:00+02:00_2026-05-30T16:00:00+02:00

Champ-de-Mars Allée Thomy-Thierry 75007 Paris

https://docs.google.com/forms/d/1Cwi28W4Yvyirw9Fb8P0tug0FGgDBGZotmKHDlepbnQ8/edit +33625428656 marianne.dillies@secours-catholique.org https://www.facebook.com/Secours.Catholique.de.Paris/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/Secours.Catholique.de.Paris/?locale=fr_FR



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