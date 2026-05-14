80 ans du Secours-Catholique sur le Champ-de-Mars ! Champ-de-Mars Paris
80 ans du Secours-Catholique sur le Champ-de-Mars ! Champ-de-Mars Paris samedi 30 mai 2026.
ENSEMBLE, FAISONS LE PARI(S) DE LA FRATERNITÉ !
Rendez-vous le samedi 30 mai
Rejoignez les grandes tablées du Champ-de-Mars pour célébrer 80 ans de fraternité aux côtés de bénévoles engagés, de personnes accompagnées et de nos partenaires !
De 12h à 16h : Grande tablée sur le Champ-de-Mars, allée Thomy-Thierry (75007)
Concerts: rock, jazz, variété française, musique traditionnelle grecque, chœur
Défilé de mode solidaire
Tournoi de foot
Animations pour petits et grands
Pour celles et ceux qui le souhaitent, départ dès 9h30 au 120 rue du Cherche-Midi (75006), passage par le 106 rue du Bac (75007) pour une marche de la fraternité !
Arrivée à 12h au Champ-de-Mars pour poursuivre ensemble autour de la Grande tablée
ENSEMBLE, FAISONS LE PARI(S) DE LA FRATERNITÉ ! Rendez-vous le samedi 30 mai, de 9h30 à 16h
En 2026, le Secours Catholique souffle ses 80 bougies ! Le samedi 30 mai, un grand événement solidaire est organisé sur le Champ-de-Mars pour inviter le plus grand nombre à faire le Pari(s) de la fraternité !
Le samedi 30 mai 2026
de 12h00 à 16h00
gratuit
Vous pouvez vous inscrire en tant qu’invité.e ou bénévole via ce formulaire : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFzybXMO06vV2B3zr7SRYMQRNpQAHjXprh2qXR64OlSmAXiA/viewform?usp=header
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T15:00:00+02:00
fin : 2026-05-30T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-05-30T12:00:00+02:00_2026-05-30T16:00:00+02:00
Champ-de-Mars Allée Thomy-Thierry 75007 Paris
https://docs.google.com/forms/d/1Cwi28W4Yvyirw9Fb8P0tug0FGgDBGZotmKHDlepbnQ8/edit +33625428656 marianne.dillies@secours-catholique.org https://www.facebook.com/Secours.Catholique.de.Paris/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/Secours.Catholique.de.Paris/?locale=fr_FR
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