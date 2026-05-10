800 ans du château, Citadelle de Belfort, Belfort

Informations pratiques

800 ans du château 19 et 20 septembre Citadelle de Belfort Territoire de Belfort

Sur inscription | Prévoir des chaussures de marche et une lampe torche.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Objet d’une querelle territoriale entre les comtes de Montbéliard et de Ferrette, le château de Belfort est cité pour la première fois en 1226 dans le « traité de Grandvillars ». Probablement érigée au XIe ou XIIe siècle sur une hauteur stratégique, cette forteresse contrôle alors la porte d’Alsace et de Bourgogne avant d’être transformée plus tard en citadelle. Chevaliers, légendes et souterrains seront donc au rendez-vous de cette visite qui balaye l’histoire belfortaine du Haut Moyen Âge jusqu’aux prémices du XVIe siècle afin de vous faire découvrir les origines méconnues de la cité du Lion.

Citadelle de Belfort Rue Xavier Bauer 90000 Belfort Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté 03 84 55 90 90 http://www.belfort-tourisme.com [{« type »: « email », « value »: « mediationmusees@mairie-belfort.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 84 54 25 51 »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 84 54 56 40 »}] La citadelle est construite sur l’emplacement du château médiéval au sommet d’un escarpement rocheux qui domine la ville d’une cinquantaine de mètres. De ce premier château féodal, il ne reste qu’une tour au nord dite « la Tour des Bourgeois ». parking aux remparts.

Objet d’une querelle territoriale entre les comtes de Montbéliard et de Ferrette, le château de Belfort est cité pour la première fois en 1226 dans le « traité de Grandvillars ». Probablement érigée…

© Samuel Carnovali