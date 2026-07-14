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AGENDA · Belfort

Bartholdi et le Lion, dans les pas de Jeanne Belfort

samedi 18 juillet 2026 · Belfort

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
90000 Belfort
Département
Territoire de Belfort
Tarif
8 8 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Belfort

Bartholdi et le Lion, dans les pas de Jeanne

Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Vivez l’épopée belfortaine de Bartholdi, sculpteur à la renommée mondiale, en suivant les pas de votre guide qui incarne Jeanne, l’épouse de Frédéric. Pendant la visite, de l’hôtel où il logeât à la terrasse du Lion, Jeanne sculptera la mémoire de son mari, ses projets et mésaventures. Revivez ces moments à travers une expérience hors du temps, instructive et vivante.
A partir de 8 ans. Sur réservation   .

Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Bartholdi et le Lion, dans les pas de Jeanne

L’événement Bartholdi et le Lion, dans les pas de Jeanne Belfort a été mis à jour le 2026-06-16 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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