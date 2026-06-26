SPRINT & MAT Résidence Pierre Bonnef Belfort

Belfort

SPRINT & MAT

Résidence Pierre Bonnef 14 Rue de Mulhouse Belfort Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 14:00:00

fin : 2026-07-17 17:00:00

Date(s) :

2026-07-17

À Belfort, le Tour de France se fête sur un échiquier… et à vélo !

À l’occasion de l’arrivée du Tour de France à Belfort, la résidence Pierre Bonnef invite le public à participer à une animation originale mêlant sport, convivialité et jeu d’échecs.

Cette année, Belfort a l’honneur d’accueillir une étape d’arrivée de la Grande Boucle. La ligne d’arrivée étant située à proximité de la Maison du Peuple, à quelques pas de la résidence Pierre Bonnef, l’occasion était trop belle pour ne pas organiser une fête ouverte à tous. Pour cet événement exceptionnel, les bénévoles de l’association Les Bons Enfants, les équipes d’animation du Pôle Gérontologique Claude Pompidou et le club Belfort-Échecs s’associent pour proposer un après-midi d’animations sur le parking de la résidence, spécialement privatisé pour l’occasion.

Au programme un concept innovant de chess-biking (échecs-vélo), accessible à tous les publics. Le principe est simple alterner deux minutes de vélo sur des vélos smoothies permettant de préparer des jus de fruits grâce à l’énergie du pédalage, puis deux minutes de jeu d’échecs, et ainsi de suite jusqu’à la victoire finale. Une manière ludique de faire travailler à la fois les jambes et les méninges !

Les visiteurs pourront également profiter d’initiations au jeu d’échecs, d’un échiquier géant et de parties libres. Une buvette et une petite restauration seront assurées sur place par les bénévoles de l’association Les Bons Enfants tous les bénéfices seront à destination de projets pour les résidents.

Cette journée revêt également une dimension solidaire. L’intégralité des bénéfices sera consacrée à des projets pour les résidents. Chaque participation contribuera ainsi au financement d’activités, de sorties et d’initiatives destinées à enrichir leur quotidien et à renforcer le vivre-ensemble au sein de la résidence.

Entrée libre Venez nombreux en famille ou entre amis pour partager cet après-midi exceptionnel au cœur de l’arrivée du Tour de France ! .

Résidence Pierre Bonnef 14 Rue de Mulhouse Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 53 00 00 isabelle.bouquet@pompidou-belfort.com

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English : SPRINT & MAT

L’événement SPRINT & MAT Belfort a été mis à jour le 2026-06-26 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)