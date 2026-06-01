88 avenue de la République, Palaiseau, Palaiseau

88 avenue de la République Mercredi 10 juin, 17h00 Palaiseau Essonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-10T17:00:00+02:00 – 2026-06-10T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-10T17:00:00+02:00 – 2026-06-10T18:00:00+02:00

Représentation à Palaiseau !

88 avenue de la République est une adresse imaginaire. Mais les histoires qu’on y entend sont vraies.

Deux femmes racontent les destins croisés des habitants d’un immeuble, dans un décor qui se transforme comme un jeu de construction. Dans cet immeuble fictif, l’urgence du quotidien impose des réponses immédiates. Faute de solutions extérieures, les habitants s’organisent, s’entraident et dessinent les contours d’une solidarité essentielle à toute forme de résistance, parce que le logement n’est pas une marchandise comme les autres.

Palaiseau 91 Rue de Paris, 91120 Palaiseau Palaiseau 91120 Centre Essonne Île-de-France

Les Grandes Personnes – Pauline de Coulhac Spectacle de rue Droit au logement

Jean-Baptiste Evette / Les Grandes Personnes