88 Ménilmontant : Fête de la Musique avec Gang Bambi La Bellevilloise Paris dimanche 21 juin 2026.

En ce mois des fiertés le 88 Ménilmontant & Gang Bambi joignent leurs énergies pour une fête mémorable ☀️

DJ sets, concerts, drag shows et stands plein de love au programme.

✨ Une fête pleine de fiertés, entièrement gratuite, de 15h à minuit pour passer sa best fête de la musique EVER !

Live :

Nos Lèvres Révolées

Sébastien Delage

Vartang

DJ sets :

Vikken

Juda La Vidange

Fabisounours

Sytone B2B Loki Starfish

Drag Hostess de charme :

Babouchka Babouche

Stand tattoo :

La Pygmenée

Coiffures express à prix libre :

Shimi Soldiers

15h-00h

Accès libre

88 Rue de Ménilmontant, 20ème

En ce mois des fiertés le 88 Ménilmontant & Gang Bambi joignent leurs énergies pour une fête de la musique mémorable !

Le dimanche 21 juin 2026

de 15h00 à 23h59

gratuit sous condition Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-21T18:00:00+02:00

fin : 2026-06-22T02:59:00+02:00

Date(s) : 2026-06-21T15:00:00+02:00_2026-06-21T23:59:00+02:00

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://shotgun.live/fr/events/88-menilmontant-fete-de-la-musique-w-gang-bambi-21-06



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