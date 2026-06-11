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88 Ménilmontant : Fête de la Musique avec Gang Bambi La Bellevilloise Paris

88 Ménilmontant : Fête de la Musique avec Gang Bambi La Bellevilloise Paris

88 Ménilmontant : Fête de la Musique avec Gang Bambi La Bellevilloise Paris dimanche 21 juin 2026.

Lieu : La Bellevilloise

Adresse : 19-21 rue Boyer

Ville : 75020 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : lundi 22 juin 2026

En ce mois des fiertés le 88 Ménilmontant & Gang Bambi joignent leurs énergies pour une fête mémorable ☀️

DJ sets, concerts, drag shows et stands plein de love au programme.

✨ Une fête pleine de fiertés, entièrement gratuite, de 15h à minuit pour passer sa best fête de la musique EVER !

Live :

Nos Lèvres Révolées

Sébastien Delage

Vartang

DJ sets :

Vikken

Juda La Vidange

Fabisounours

Sytone B2B Loki Starfish

Drag Hostess de charme :

Babouchka Babouche

Stand tattoo :

La Pygmenée

Coiffures express à prix libre :

Shimi Soldiers

15h-00h

Accès libre

88 Rue de Ménilmontant, 20ème

En ce mois des fiertés le 88 Ménilmontant & Gang Bambi joignent leurs énergies pour une fête de la musique mémorable !
Le dimanche 21 juin 2026
de 15h00 à 23h59
gratuit sous condition Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-21T18:00:00+02:00
fin : 2026-06-22T02:59:00+02:00
Date(s) : 2026-06-21T15:00:00+02:00_2026-06-21T23:59:00+02:00

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer  75020 Paris
Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)
Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)
Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://shotgun.live/fr/events/88-menilmontant-fete-de-la-musique-w-gang-bambi-21-06


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