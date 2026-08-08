8e édition – Salon du bien-être, Complexe Saint Exupéry, Draguignan
vendredi 25 septembre 2026 · Complexe Saint Exupéry · Draguignan
Informations pratiques
8e édition – Salon du bien-être 25 – 27 septembre Complexe Saint Exupéry Var
1 jour : 3 € / 2 jours : 5 € – Gratuit pour les – 16 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-25T14:00:00+02:00 – 2026-09-25T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-27T10:00:00+02:00 – 2026-09-27T18:30:00+02:00
8e édition du Salon du bien-être de Draguignan : une centaine de professionnels à votre service : accompagnement en santé naturelle, yoga, massages, thérapies, formation, producteurs, artisans, minéraux et bijoux. Conférences et ateliers tout le week-end.
Plus de renseignements : Facebook Salon Bien-être Draguignan
Tarif : 1 jour : 3 € / 2 jours : 5 € – Gratuit pour les – 16 ans
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Arrêté municipal n°A-2026-2376
Afin de permettre le bon déroulement du Salon, la disposition suivante a été prise :
– le stationnement sera interdit et considéré comme gênant sur les emplacements de parkings sis rue Auguste Renoir, du vendredi 25 septembre à 7h au dimanche 27 septembre à 20h.
– le stationnement sera interdit et considéré comme gênant sur les emplacements de bus situés côté lycée Jean Moulin sis place de la Paix-Simone Veil, du vendredi 25 septembre à 20h au dimanche 27 septembre à 20h.
Complexe Saint Exupéry Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Participez au 8e salon du bien-être
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