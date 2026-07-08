8ème édition Avec ou sans fils Le serment du guéridon à Vendôme Vendôme
mardi 15 décembre 2026 · Vendôme
Informations pratiques
Vendôme
8ème édition Avec ou sans fils Le serment du guéridon à Vendôme
8 Rue César de Vendôme Vendôme Loir-et-Cher
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-12-15 20:30:00
fin : 2026-12-15 21:30:00
Date(s) :
2026-12-15
Le Serment du Guéridon est un spectacle mêlant théâtre d’objet et récit intime, où le quotidien se teinte de mystère et d’humour.
8ème édition Avec ou sans fils Le serment du guéridon à Vendôme. Dans un salon rétro qui s’anime et respire comme un véritable personnage, les objets prennent vie et racontent ce qui échappe
à la logique. Vous voyagez entre souvenirs et phénomènes inattendus, guidé par deux visions du monde celle de Christine Le Berre, fascinée par les mystères de l’invisible, et celle d’Olivier
Rannou, attaché à la pensée scientifique. Entre croyance et doute, intuition et démonstration, ils avancent ensemble. Ici, aucune réponse toute faite n’est donnée, seule l’invitation à regarder autrement ce qui nous entoure. Un spectacle ludique où les objets créent un univers surprenant
et délicieusement vivant. 10 .
8 Rue César de Vendôme Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 89 44 00 contact@lhectare.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
*Le Serment du Gu%E9ridon* is a performance that blends object theater and intimate storytelling, in which everyday life takes on an air of mystery and humor.
L’événement 8ème édition Avec ou sans fils Le serment du guéridon à Vendôme Vendôme a été mis à jour le 2026-07-25 par OT de Vendome Territoires Vendomois
À voir aussi à Vendome (Loir-et-Cher)
- VOS ALLOCATIONS : conseils, actualisation, paiement, on vous dit tout !, Vendôme – Agence VENDOME, Vendôme 26 août 2026
- Exposition « Charlotte de Maupeou » à Vendôme, Chapelle Saint-Jacques, Vendôme 28 août 2026
- Exposition Charlotte de Maupeou à Vendôme Vendôme 28 août 2026
- Belcanto à Vendôme Vendôme 28 août 2026
- Sortie canoë ramassage de déchets et découverte des mammifères semi-aquatiques à Vendôme Vendôme 30 août 2026