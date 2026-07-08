Informations pratiques

Vendôme

8ème édition Avec ou sans fils Le serment du guéridon à Vendôme

8 Rue César de Vendôme Vendôme Loir-et-Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-12-15 20:30:00

fin : 2026-12-15 21:30:00

Date(s) :

2026-12-15

Le Serment du Guéridon est un spectacle mêlant théâtre d’objet et récit intime, où le quotidien se teinte de mystère et d’humour.

8ème édition Avec ou sans fils Le serment du guéridon à Vendôme. Dans un salon rétro qui s’anime et respire comme un véritable personnage, les objets prennent vie et racontent ce qui échappe

à la logique. Vous voyagez entre souvenirs et phénomènes inattendus, guidé par deux visions du monde celle de Christine Le Berre, fascinée par les mystères de l’invisible, et celle d’Olivier

Rannou, attaché à la pensée scientifique. Entre croyance et doute, intuition et démonstration, ils avancent ensemble. Ici, aucune réponse toute faite n’est donnée, seule l’invitation à regarder autrement ce qui nous entoure. Un spectacle ludique où les objets créent un univers surprenant

et délicieusement vivant. 10 .

8 Rue César de Vendôme Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 89 44 00 contact@lhectare.fr

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English :

*Le Serment du Gu%E9ridon* is a performance that blends object theater and intimate storytelling, in which everyday life takes on an air of mystery and humor.

L’événement 8ème édition Avec ou sans fils Le serment du guéridon à Vendôme Vendôme a été mis à jour le 2026-07-25 par OT de Vendome Territoires Vendomois