Vendôme

Exposition Charlotte de Maupeou à Vendôme

Rue Saint-Jacques Vendôme Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-28 15:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Territoires Vendômois organise depuis 1998 des expositions d’art contemporain. Depuis 2023, la collectivité investit le manège Rochambeau et poursuivra cette dynamique en 2026.

Exposition Charlotte de Maupeou à Vendôme. Charlotte de Maupeou, née en 1973 et installée à La Chartre-sur-le-Loir, réenchante la peinture contemporaine française avec énergie et générosité. Sa peinture libère la toile des cadres académiques tout en dialoguant avec le passé, mêlant mémoire des maîtres à sa vision personnelle. Ses touches larges et vives racontent la vitalité et la fragilité de la vie, des paysages et scènes naturelles jusqu’aux portraits intenses. Entre classicisme et audace contemporaine, son œuvre allie spontanéité, poésie et profondeur, reflet d’une créatrice vivante et passionnée. Vernissage le vendredi 28 août 2026. .

Rue Saint-Jacques Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 89 44 06 lucie.corre@catv41.fr

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English :

Territoires Vendômois has been organizing contemporary art exhibitions since 1998. Since 2023, the community has been investing in the Rochambeau riding school, and will continue to do so in 2026.

L’événement Exposition Charlotte de Maupeou à Vendôme Vendôme a été mis à jour le 2026-04-08 par OT de Vendome Territoires Vendomois