Sortie canoë ramassage de déchets et découverte des mammifères semi-aquatiques à Vendôme Vendôme dimanche 30 août 2026.

Vendôme

Sortie canoë ramassage de déchets et découverte des mammifères semi-aquatiques à Vendôme

70 Rue de la Grève Vendôme Loir-et-Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-30 10:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Participez à une sortie nature et engagée avec l’association Ecol’eau !

Sortie canoë ramassage de déchets et découverte des mammifères semi-aquatiques à Vendôme. Participez à une sortie nature et engagée avec l’association Ecol’eau ! Une descente en canoë depuis Montoire jusqu’à la guinguette des îles pour découvrir la Vallée du Loir autrement, au fil de l’eau. Amenez pique-nique, gants de jardinage, eau, chaussures adaptées, vêtements de rechange, protections contre le soleil… Cotisation obligatoire à Ecol’eau. Sur inscription auprès de Perche Nature (18 ans minimum). .

70 Rue de la Grève Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 80 11 05 perche.nature@wanadoo.fr

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English :

Join the Ecol’eau association on a committed nature outing!

L’événement Sortie canoë ramassage de déchets et découverte des mammifères semi-aquatiques à Vendôme Vendôme a été mis à jour le 2026-06-25 par OT de Vendome Territoires Vendomois