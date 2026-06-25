Sortie canoë ramassage de déchets et découverte des mammifères semi-aquatiques à Vendôme Vendôme
Sortie canoë ramassage de déchets et découverte des mammifères semi-aquatiques à Vendôme Vendôme dimanche 30 août 2026.
Vendôme
Sortie canoë ramassage de déchets et découverte des mammifères semi-aquatiques à Vendôme
70 Rue de la Grève Vendôme Loir-et-Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-30 10:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Participez à une sortie nature et engagée avec l’association Ecol’eau !
Sortie canoë ramassage de déchets et découverte des mammifères semi-aquatiques à Vendôme. Participez à une sortie nature et engagée avec l’association Ecol’eau ! Une descente en canoë depuis Montoire jusqu’à la guinguette des îles pour découvrir la Vallée du Loir autrement, au fil de l’eau. Amenez pique-nique, gants de jardinage, eau, chaussures adaptées, vêtements de rechange, protections contre le soleil… Cotisation obligatoire à Ecol’eau. Sur inscription auprès de Perche Nature (18 ans minimum). .
70 Rue de la Grève Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 80 11 05 perche.nature@wanadoo.fr
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English :
Join the Ecol’eau association on a committed nature outing!
L’événement Sortie canoë ramassage de déchets et découverte des mammifères semi-aquatiques à Vendôme Vendôme a été mis à jour le 2026-06-25 par OT de Vendome Territoires Vendomois
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