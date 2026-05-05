Vendôme Ville d’Art et d’Histoire – NOUVEAUTÉ – Enquête au château à Vendôme, RV : Portail d’entrée du parc du château, Vendôme
Vendôme Ville d’Art et d’Histoire – NOUVEAUTÉ – Enquête au château à Vendôme, RV : Portail d’entrée du parc du château, Vendôme mercredi 22 juillet 2026.
Vendôme Ville d’Art et d’Histoire – NOUVEAUTÉ – Enquête au château à Vendôme 22 juillet – 26 août RV : Portail d’entrée du parc du château Loir-et-Cher
6,00 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-22T00:00:00+02:00 – 2026-07-22T23:59:00+02:00
Fin : 2026-08-26T00:00:00+02:00 – 2026-08-26T23:59:00+02:00
Découverte ludique du château et de son parc en famille avec une guide conférencière. À chaque étape, à vous de résoudre les énigmes avec les indices donnés par la guide, pour découvrir l’histoire et les mystères du château de Vendôme avec un accès exceptionnel à la tour de la glacière.
RV : Portail d’entrée du parc du château 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 77 05 07 »}]
Découverte ludique du château et de son parc en famille avec une guide conférencière. À chaque étape, à vous de résoudre les énigmes avec les indices donnés par la guide, pour découvrir l’histoire et
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