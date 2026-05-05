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Vendôme Ville d’Art et d’Histoire – NOUVEAUTÉ – Enquête au château à Vendôme, RV : Portail d’entrée du parc du château, Vendôme

Vendôme Ville d’Art et d’Histoire – NOUVEAUTÉ – Enquête au château à Vendôme, RV : Portail d’entrée du parc du château, Vendôme

Vendôme Ville d’Art et d’Histoire – NOUVEAUTÉ – Enquête au château à Vendôme, RV : Portail d’entrée du parc du château, Vendôme mercredi 22 juillet 2026.

Lieu : RV : Portail d'entrée du parc du château

Adresse : 41100 Vendôme

Ville : 41100 Vendôme

Département : Loir-et-Cher

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 26 août 2026

Tarif : 6,00 €

Vendôme Ville d’Art et d’Histoire – NOUVEAUTÉ – Enquête au château à Vendôme 22 juillet – 26 août RV : Portail d’entrée du parc du château Loir-et-Cher

6,00 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-22T00:00:00+02:00 – 2026-07-22T23:59:00+02:00
Fin : 2026-08-26T00:00:00+02:00 – 2026-08-26T23:59:00+02:00

Découverte ludique du château et de son parc en famille avec une guide conférencière. À chaque étape, à vous de résoudre les énigmes avec les indices donnés par la guide, pour découvrir l’histoire et les mystères du château de Vendôme avec un accès exceptionnel à la tour de la glacière.

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Découverte ludique du château et de son parc en famille avec une guide conférencière. À chaque étape, à vous de résoudre les énigmes avec les indices donnés par la guide, pour découvrir l’histoire et

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