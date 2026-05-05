Festival Quatuor « Contrastes » à Vendôme, Chapelle Saint-Jacques, Vendôme

Festival Quatuor « Contrastes » à Vendôme Jeudi 23 juillet, 00h00 Chapelle Saint-Jacques Loir-et-Cher

20,00 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-23T00:00:00+02:00 – 2026-07-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-23T00:00:00+02:00 – 2026-07-23T23:59:00+02:00

Pour célébrer les 10 ans du partenariat des Voce avec Monceau Assurances, Quatuor à Vendôme invite la grande Deborah Nemtanu et le magnifique violon italien qui lui est prêté par Monceau dans un programme romantique, avec comme point d’orgue l’épique Concert d’Ernest Chausson, pour piano, violon Festival Quatuor « Contrastes » à Vendôme. Quatuor à Vendôme fait vibrer la musique de chambre sous toutes ses formes, du duo au septuor à chaque moment de la journée. Programme du concert : Prokofiev Ouverture sur des thèmes juifs pour Clarinette ; piano et Quatuor à cordes. Bartok Contrastes, pour violon, clarinette et piano. Chausson Concert, pour violon et Quatuor à Cordes. Déborah Nemtanu – Violon, Julien Gernay – Piano, Rémi Delangle – Clarinette, Quatuor Voce, Quatuor à cordes.

Chapelle Saint-Jacques 56 Rue du Change, 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Pour célébrer les 10 ans du partenariat des Voce avec Monceau Assurances, Quatuor à Vendôme invite la grande Deborah Nemtanu et le magnifique violon italien qui lui est prêté par Monceau dans un progr Concert