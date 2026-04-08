Vendôme

Exposition Bernard Thimonnier à Vendôme

Rue Saint-Jacques Vendôme Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-07 15:00:00

fin : 2026-06-21 19:00:00

Date(s) :

2026-05-07

Territoires Vendômois organise depuis 1998 des expositions d’art contemporain. Depuis 2023, la collectivité investit le manège Rochambeau et poursuivra cette dynamique en 2026.

Exposition Bernard Thimonnier à Vendôme. Bernard Thimonnier travaille des matériaux délaissés — pierre de fer, terre, plomb, cire d’abeille — pour façonner des œuvres ancrées dans un paysage rural en mutation. Face à une agriculture qui transforme les sols, il érige des formes d’élévation, comme des repères protecteurs. Ses sculptures traduisent une quête de sens et de rééquilibre, au-delà des mots. À la manière évoquée par le poète Eugène Guillevic, elles captent l’essentiel avant qu’il ne disparaisse. Elles concentrent l’énergie, dilatent l’espace et prolongent le souffle immémorial de la terre. Vernissage jeudi 7 mai 2026 .

Rue Saint-Jacques Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 89 44 06 lucie.corre@catv41.fr

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English :

Territoires Vendômois has been organizing contemporary art exhibitions since 1998. Since 2023, the community has been investing in the Rochambeau riding school, and will continue to do so in 2026.

L’événement Exposition Bernard Thimonnier à Vendôme Vendôme a été mis à jour le 2026-04-08 par OT de Vendome Territoires Vendomois