Scène ouverte slam et poésie orale à Vendôme, Loup perché, Vendôme

Scène ouverte slam et poésie orale à Vendôme Mardi 26 mai, 00h00 Loup perché Loir-et-Cher

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-26T00:00:00+02:00 – 2026-05-26T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-26T00:00:00+02:00 – 2026-05-26T23:59:00+02:00

Moment musical poétique au Loup Perché ! Scène ouverte slam et poésie orale à Vendôme. Chacun.e peut venir déclamer son texte sur scène ou écouter ceux des autres . Inscriptions sur place à 19h30

Loup perché 55 Faubourg Chartrain, 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 49 94 45 83 »}]

Moment musical poétique au Loup Perché ! Scène ouverte slam et poésie orale à Vendôme. Chacun.e peut venir déclamer son texte sur scène ou écouter ceux des autres . Inscriptions sur place à 19h30 Littérature