Vendôme

Concert à Vendôme

Rue César de Vendôme Vendôme Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-08 17:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Moment musical au Minotaure…

Concert à Vendôme. Concert de Printemps de L’Harmonie Municipale de Vendôme. Les billets seront à retirer à la billetterie du Minotaure à partir du mercredi 29 avril. Les places ne sont pas numérotées le placement est libre et l’accès à la salle sera possible dès l’ouverture des portes à 16h. La billetterie est ouverte au public le lundi, mardi et jeudi de 13h à 17h30, ainsi que le mercredi et le vendredi de 9h à 17h30 en continu. .

Rue César de Vendôme Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 89 44 00

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English :

Musical moment at the Minotaure…

L’événement Concert à Vendôme Vendôme a été mis à jour le 2026-04-08 par OT de Vendome Territoires Vendomois