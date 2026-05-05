Lecture sur place du livre De la biodiversité comme un humanisme à Vendôme, Loup perché, Vendôme

Lecture sur place du livre De la biodiversité comme un humanisme à Vendôme Samedi 23 mai, 00h00 Loup perché Loir-et-Cher

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T00:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T00:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Cette lecture est proposée par l’asso Dos d’Ane Lecture sur place du livre De la biodiversité comme un humanisme à Vendôme. Chaque participant lit une partie du livre sur place et le restitue aux autres ensuite pour que chacun.e ait une vision d’ensemble. Chacun.e peut ensuite échanger sur le sujet.

Loup perché 55 Faubourg Chartrain, 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 49 94 45 83 »}]

Cette lecture est proposée par l’asso Dos d’Ane Lecture sur place du livre De la biodiversité comme un humanisme à Vendôme. Chaque participant lit une partie du livre sur place et le restitue aux autr Littérature