Exposition « Célébration des 400ans de la Marine Nationale » à Vendôme, MédiathèqueMédiathèque, Vendôme

Exposition « Célébration des 400ans de la Marine Nationale » à Vendôme 22 – 30 mai MédiathèqueMédiathèque Loir-et-Cher

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-22T10:00:00+02:00 – 2026-05-22T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T10:00:00+02:00 – 2026-05-30T12:00:00+02:00

Nouvelle exposition à découvrir dans votre médiathèque. Exposition « Célébration des 400ans de la Marine Nationale » à Vendôme. Dans le cadre des célébrations des 400 ans de la Marine nationale, Vendôme accueille une exposition dédiée à cet anniversaire emblématique. Cet événement met en lumière l’histoire, les traditions et les grandes évolutions de la Marine à travers les siècles, offrant aux visiteurs une immersion dans cet univers maritime riche et passionnant.

MédiathèqueMédiathèque Rue Poterie, 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 89 43 66 »}]

Nouvelle exposition à découvrir dans votre médiathèque. Exposition « Célébration des 400ans de la Marine Nationale » à Vendôme. Dans le cadre des célébrations des 400 ans de la Marine nationale, Vendô Exposition