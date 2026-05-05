Goûter lecture à Vendôme, MédiathèqueMédiathèque, Vendôme
Goûter lecture à Vendôme, MédiathèqueMédiathèque, Vendôme samedi 23 mai 2026.
Goûter lecture à Vendôme Samedi 23 mai, 00h00 MédiathèqueMédiathèque Loir-et-Cher
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T00:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-23T00:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00
Nouveau moment dans votre médiathèque. Goûter lecture à Vendôme. Lecture à voix haute par le comédien Thierry Debuyser. Réservation conseillée. Public adulte.
MédiathèqueMédiathèque Rue Poterie, 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 89 43 66 »}]
Nouveau moment dans votre médiathèque. Goûter lecture à Vendôme. Lecture à voix haute par le comédien Thierry Debuyser. Réservation conseillée. Public adulte. Littérature
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