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Vendôme Ville d’Art et d’Histoire – Les visites « flash » – Le clocher de la Trinité, RV Parvis de la Trinité, Vendôme

Vendôme Ville d’Art et d’Histoire – Les visites « flash » – Le clocher de la Trinité, RV Parvis de la Trinité, Vendôme

Vendôme Ville d’Art et d’Histoire – Les visites « flash » – Le clocher de la Trinité, RV Parvis de la Trinité, Vendôme dimanche 19 juillet 2026.

Lieu : RV Parvis de la Trinité

Adresse : Place Gracchus Babeuf, 41100 Vendôme

Ville : 41100 Vendôme

Département : Loir-et-Cher

Début : dimanche 19 juillet 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Tarif : 5,00 €

Vendôme Ville d’Art et d’Histoire – Les visites « flash » – Le clocher de la Trinité 19 juillet – 23 août RV Parvis de la Trinité Loir-et-Cher

5,00 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-19T10:00:00+02:00 – 2026-07-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-08-23T10:00:00+02:00 – 2026-08-23T11:00:00+02:00

Le clocher de la Trinité : Surplombant la ville depuis le XIIe siècle, il vous invite à plonger dans son histoire, à en comprendre les mécanismes et à grimper jusqu’au niveau des cloches pour une expérience unique. Les visites « flash » : plongez dans son histoire qui remonte au 12e siècle, les détails de son fonctionnement et montez à hauteur des cloches.

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Le clocher de la Trinité : Surplombant la ville depuis le XIIe siècle, il vous invite à plonger dans son histoire, à en comprendre les mécanismes et à grimper jusqu’au niveau des cloches pour une expé

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