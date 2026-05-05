Vendôme Ville d’Art et d’Histoire – Les visites « flash » – Le clocher de la Trinité, RV Parvis de la Trinité, Vendôme

Vendôme Ville d’Art et d’Histoire – Les visites « flash » – Le clocher de la Trinité 19 juillet – 23 août RV Parvis de la Trinité Loir-et-Cher

5,00 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-19T10:00:00+02:00 – 2026-07-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-08-23T10:00:00+02:00 – 2026-08-23T11:00:00+02:00

Le clocher de la Trinité : Surplombant la ville depuis le XIIe siècle, il vous invite à plonger dans son histoire, à en comprendre les mécanismes et à grimper jusqu’au niveau des cloches pour une expérience unique. Les visites « flash » : plongez dans son histoire qui remonte au 12e siècle, les détails de son fonctionnement et montez à hauteur des cloches.

RV Parvis de la Trinité Place Gracchus Babeuf, 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 77 05 07 »}]

Le clocher de la Trinité : Surplombant la ville depuis le XIIe siècle, il vous invite à plonger dans son histoire, à en comprendre les mécanismes et à grimper jusqu’au niveau des cloches pour une expé