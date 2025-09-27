Vendôme

Vendôme Ville d’Art et d’Histoire L’été des 6 10 ans Découvrir le patrimoine en s’amusant à Vendôme

Vendôme Loir-et-Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-16 14:30:00

fin : 2026-08-04 16:00:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-21 2026-08-04

S’amuser tout en découvrant le patrimoine de Vendôme.

Vendôme Ville d’Art et d’Histoire L’été des 6 10 ans Découvrir le patrimoine en s’amusant à Vendôme. Jeudi 16 juillet Chasse aux masques ; mardi 21 juillet Jardins et 5 sens ; mardi 28 juillet Le Loir ; mardi 4 août Chasse aux gargouilles ; mardi 11 août Bâtisseurs de cathédrales ; mardi 18 août Que du bleu ; mardi 25 août Musique dans la Trinité. Une visite ludique du patrimoine accompagnée, selon le thème, d’un modelage en argile, d’un cyanotype, d’un masque, d’une carte épicée,… Pré inscriptions à l’Office de tourisme (limité à 10 jeunes). 5 .

Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 77 05 07 accueilvendome@vendome-tourisme.fr

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English :

A fun tour, followed by clay modelling, a booklet or coloring.

L’événement Vendôme Ville d’Art et d’Histoire L’été des 6 10 ans Découvrir le patrimoine en s’amusant à Vendôme Vendôme a été mis à jour le 2026-06-05 par OT de Vendome Territoires Vendomois