Vendôme, Ville d’art et d’histoire – Promenade nocturne aux flambeaux à Vendôme., Rendez-vous à l’Office de Tourisme, Vendôme
Vendôme, Ville d’art et d’histoire – Promenade nocturne aux flambeaux à Vendôme., Rendez-vous à l’Office de Tourisme, Vendôme jeudi 23 juillet 2026.
Vendôme, Ville d’art et d’histoire – Promenade nocturne aux flambeaux à Vendôme. 23 juillet – 20 août Rendez-vous à l’Office de Tourisme Loir-et-Cher
6,00 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-23T21:30:00+02:00 – 2026-07-23T23:00:00+02:00
Fin : 2026-08-20T21:30:00+02:00 – 2026-08-20T23:00:00+02:00
Promenade nocturne aux flambeaux à Vendôme ! Promenade nocturne aux flambeaux à Vendôme. Déambulez à la lueur des flambeaux et laissez-vous guider au fil des légendes et histoires vendômoises.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme 47 rue Poterie, 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 77 05 07 »}]
Promenade nocturne aux flambeaux à Vendôme ! Promenade nocturne aux flambeaux à Vendôme. Déambulez à la lueur des flambeaux et laissez-vous guider au fil des légendes et histoires vendômoises.
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