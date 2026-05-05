Vendôme, Ville d’art et d’histoire – Promenade nocturne aux flambeaux à Vendôme., Rendez-vous à l’Office de Tourisme, Vendôme

Vendôme, Ville d’art et d’histoire – Promenade nocturne aux flambeaux à Vendôme. 23 juillet – 20 août Rendez-vous à l’Office de Tourisme Loir-et-Cher

6,00 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-23T21:30:00+02:00 – 2026-07-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-08-20T21:30:00+02:00 – 2026-08-20T23:00:00+02:00

Promenade nocturne aux flambeaux à Vendôme ! Promenade nocturne aux flambeaux à Vendôme. Déambulez à la lueur des flambeaux et laissez-vous guider au fil des légendes et histoires vendômoises.

Rendez-vous à l’Office de Tourisme 47 rue Poterie, 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 77 05 07 »}]

Promenade nocturne aux flambeaux à Vendôme ! Promenade nocturne aux flambeaux à Vendôme. Déambulez à la lueur des flambeaux et laissez-vous guider au fil des légendes et histoires vendômoises.