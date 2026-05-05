Festival Quatuor « Folies Parisiennes » à Vendôme, Chapelle Saint-Jacques, Vendôme

Festival Quatuor « Folies Parisiennes » à Vendôme Mercredi 22 juillet, 00h00 Chapelle Saint-Jacques Loir-et-Cher

20,00 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-22T00:00:00+02:00 – 2026-07-22T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-22T00:00:00+02:00 – 2026-07-22T23:59:00+02:00

Le festival-académie Quatuor à Vendôme fête sa dixième édition et investit à nouveau le territoire vendômois du 21 au 26 juillet. Festival Quatuor à Vendôme. Fidèle à son esprit, l’événement accueille une vingtaine de jeunes musiciens au campus de Monceau Assurances, où ils se perfectionnent auprès du Quatuor Voce, de Rémi Delangle et de leurs invités. Entre master-classes, déambulations musicales, soirée champêtre et grands concerts, Quatuor à Vendôme fait vibrer la musique de chambre sous toutes ses formes, du duo au septuor à chaque moment de la journée. Programme du concert : « Folies Parisiennes » avec Romain Leleu-Trompette et Julien Gernay-Piano

Chapelle Saint-Jacques 56 Rue du Change, 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Le festival-académie Quatuor à Vendôme fête sa dixième édition et investit à nouveau le territoire vendômois du 21 au 26 juillet. Festival Quatuor à Vendôme. Fidèle à son esprit, l’événement accueille Concert