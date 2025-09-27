Vendôme

Visite ludique en famille Enquête au château à Vendôme

Vendôme Loir-et-Cher

Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR

2.5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-22 10:30:00

fin : 2026-08-05 11:45:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-08-05 2026-08-26

Découverte ludique du château et de son parc en famille avec un guide conférencier.

Visite ludique en famille Enquête au château à Vendôme. Découvrez l’histoire et les mystères du château de Vendôme, avec un accès exceptionnel à la tour de la Glacière, en résolvant les énigmes avec les indices donnés par le guide. Réservation conseillée à l’Office de Tourisme. 2.5 .

Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 77 05 07 accueilvendome@vendome-tourisme.fr

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English :

Discover the castle and its grounds with the whole family, accompanied by a guide.

L’événement Visite ludique en famille Enquête au château à Vendôme Vendôme a été mis à jour le 2026-06-05 par OT de Vendome Territoires Vendomois