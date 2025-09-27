Visite ludique en famille Enquête au château à Vendôme Vendôme
Visite ludique en famille Enquête au château à Vendôme Vendôme mercredi 22 juillet 2026.
Vendôme
Visite ludique en famille Enquête au château à Vendôme
Vendôme Loir-et-Cher
Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR
2.5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-22 10:30:00
fin : 2026-08-05 11:45:00
Date(s) :
2026-07-22 2026-08-05 2026-08-26
Découverte ludique du château et de son parc en famille avec un guide conférencier.
Visite ludique en famille Enquête au château à Vendôme. Découvrez l’histoire et les mystères du château de Vendôme, avec un accès exceptionnel à la tour de la Glacière, en résolvant les énigmes avec les indices donnés par le guide. Réservation conseillée à l’Office de Tourisme. 2.5 .
Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 77 05 07 accueilvendome@vendome-tourisme.fr
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English :
Discover the castle and its grounds with the whole family, accompanied by a guide.
L’événement Visite ludique en famille Enquête au château à Vendôme Vendôme a été mis à jour le 2026-06-05 par OT de Vendome Territoires Vendomois
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