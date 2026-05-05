Exposition « Charlotte de Maupeou » à Vendôme 28 août – 20 septembre Chapelle Saint-Jacques Loir-et-Cher

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-28T15:00:00+02:00 – 2026-08-28T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Territoires Vendômois organise depuis 1998 des expositions d’art contemporain. Depuis 2023, la collectivité investit le manège Rochambeau et poursuivra cette dynamique en 2026. Exposition « Charlotte de Maupeou » à Vendôme. Charlotte de Maupeou, née en 1973 et installée à La Chartre-sur-le-Loir, réenchante la peinture contemporaine française avec énergie et générosité. Sa peinture libère la toile des cadres académiques tout en dialoguant avec le passé, mêlant mémoire des maîtres à sa vision personnelle. Ses touches larges et vives racontent la vitalité et la fragilité de la vie, des paysages et scènes naturelles jusqu’aux portraits intenses. Entre classicisme et audace contemporaine, son œuvre allie spontanéité, poésie et profondeur, reflet d’une créatrice vivante et passionnée. Vernissage le vendredi 28 août 2026.

Chapelle Saint-Jacques 56 Rue du Change, 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 89 44 06 »}]

Territoires Vendômois organise depuis 1998 des expositions d’art contemporain. Depuis 2023, la collectivité investit le manège Rochambeau et poursuivra cette dynamique en 2026. Exposition « Charlotte d Exposition