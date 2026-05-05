Maïana & l’Odyssée Melody à Vendôme, Le Minotaure, Vendôme

Maïana & l’Odyssée Melody à Vendôme Samedi 30 mai, 00h00 Le Minotaure Loir-et-Cher

12,00 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T00:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-30T00:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:59:00+02:00

Une soirée festive et musicale ouverte à tout public ! Maïana & l’Odyssée Melody à Vendôme. Plus de 70 choristes issus des chorales VoX PoP, Ô Les Chœurs et Euphonia dirigés par leur cheffe de chœur Maïana Rosier pour vous interpréter leur nouveau répertoire. Le public sera emporté dans un voyage musical mêlant pop, gospel, rock, variété française, musique classique et world music, à travers des chansons connues entièrement revisitées. Une mise en scène colorée et dynamique, l’ensemble vous proposera un spectacle riche en émotions et en énergie.

Le Minotaure 8 Rue César de Vendôme, 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 13 33 24 75 »}]

Une soirée festive et musicale ouverte à tout public ! Maïana & l’Odyssée Melody à Vendôme. Plus de 70 choristes issus des chorales VoX PoP, Ô Les Chœurs et Euphonia dirigés par leur cheffe de chœur M Concert