Ciclic Animation – Ciné-magie : « Les Yeux au ciel » à Vendôme, Ciclic Animation3 Allee le Yorktown, Vendôme
Ciclic Animation – Ciné-magie : « Les Yeux au ciel » à Vendôme, Ciclic Animation3 Allee le Yorktown, Vendôme samedi 30 mai 2026.
Ciclic Animation – Ciné-magie : « Les Yeux au ciel » à Vendôme Samedi 30 mai, 00h00 Ciclic Animation3 Allee le Yorktown Loir-et-Cher
0,00 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T00:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-30T00:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:59:00+02:00
Projection précédé d’un spectacle de magie par Soria Ieng, magicienne de la Maison de la magie de Blois. Ciclic Animation – Ciné-magie : « Les Yeux au ciel » à Vendôme. Les étoiles et le ciel ne cesseront jamais de nous fasciner. Qui n’a jamais rêvé de toucher un nuage ou de décrocher la Lune ? Qu’on soit grand ou bien petit, il est toujours bon de s’émerveiller. A partir de 3 ans. Sur réservation.
Ciclic Animation3 Allee le Yorktown 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire
Projection précédé d’un spectacle de magie par Soria Ieng, magicienne de la Maison de la magie de Blois. Ciclic Animation – Ciné-magie : « Les Yeux au ciel » à Vendôme. Les étoiles et le ciel ne cessero Cinéma
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