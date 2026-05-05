Ciclic Animation – Ciné-magie : « Les Yeux au ciel » à Vendôme Samedi 30 mai, 00h00 Ciclic Animation3 Allee le Yorktown Loir-et-Cher

0,00 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T00:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-30T00:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:59:00+02:00

Projection précédé d’un spectacle de magie par Soria Ieng, magicienne de la Maison de la magie de Blois. Ciclic Animation – Ciné-magie : « Les Yeux au ciel » à Vendôme. Les étoiles et le ciel ne cesseront jamais de nous fasciner. Qui n’a jamais rêvé de toucher un nuage ou de décrocher la Lune ? Qu’on soit grand ou bien petit, il est toujours bon de s’émerveiller. A partir de 3 ans. Sur réservation.

Ciclic Animation3 Allee le Yorktown 41100 Vendôme Vendôme 41100 Vendôme-Quartiers Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Projection précédé d’un spectacle de magie par Soria Ieng, magicienne de la Maison de la magie de Blois. Ciclic Animation – Ciné-magie : « Les Yeux au ciel » à Vendôme. Les étoiles et le ciel ne cessero Cinéma