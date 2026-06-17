Belcanto à Vendôme Vendôme
Belcanto à Vendôme Vendôme vendredi 28 août 2026.
Vendôme
Belcanto à Vendôme
Vendôme Loir-et-Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-28 21:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Cet atelier d’été se déroulera du 25 au 28 août 2026 à l’Hôtel de Ville de Vendôme, en salle Saint-Jacques. Il se clôturera par un concert de fin de stage le 28 août, donné dans les Jardins suspendus du Château de Vendôme.
Belcanto à Vendôme. Une soirée lyrique élégante et envoûtante autour des grands airs du répertoire, portée par les artistes de la Vincenzo Bellini Belcano Académie. .
Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 20 27 27 75 musicarte-org@live.fr
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English :
Evening in partnership with the Bellini Academy.
L’événement Belcanto à Vendôme Vendôme a été mis à jour le 2026-06-17 par OT de Vendome Territoires Vendomois
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