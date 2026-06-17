Vendôme

Belcanto à Vendôme

Vendôme Loir-et-Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-28 21:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Cet atelier d’été se déroulera du 25 au 28 août 2026 à l’Hôtel de Ville de Vendôme, en salle Saint-Jacques. Il se clôturera par un concert de fin de stage le 28 août, donné dans les Jardins suspendus du Château de Vendôme.

Belcanto à Vendôme. Une soirée lyrique élégante et envoûtante autour des grands airs du répertoire, portée par les artistes de la Vincenzo Bellini Belcano Académie. .

Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 20 27 27 75 musicarte-org@live.fr

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English :

Evening in partnership with the Bellini Academy.

L’événement Belcanto à Vendôme Vendôme a été mis à jour le 2026-06-17 par OT de Vendome Territoires Vendomois