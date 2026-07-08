Informations pratiques

Vendôme

8ème édition Avec ou sans fils Soirée de présentation des spectacles avec ou sans fils 2027 à Vendôme

8 Rue César de Vendôme Vendôme Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-12-15 19:00:00

fin : 2026-12-15 20:00:00

Date(s) :

2026-12-15

Cette soirée vous réserve bien plus qu’un simple spectacle !

8ème édition Avec ou sans fils Soirée de présentation des spectacles avec ou sans fils 2027 à Vendôme. Découvrez en avant-première, tous les spectacles de la 8e édition d’Avec Ou Sans Fils, biennale internationale de marionnettes en région Centre-Val de Loire, qui se déroulera du 26 janvier au 12 février 2027. Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, laissez-vous guider entre présentations, extraits vidéos, émotions et surprises. Et pour prolonger cette soirée unique, installez-vous confortablement dans le théâtre pour un spectacle d’une heure qui vous plongera au coeur d’un théâtre d’objets possédés. Curieux, passionnés, fidèles spectateurs ou simplement en quête d’une belle soirée, venez vous laisser surprendre. .

8 Rue César de Vendôme Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 89 44 00 contact@lhectare.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Tonight has much more in store for you than just a show!

L’événement 8ème édition Avec ou sans fils Soirée de présentation des spectacles avec ou sans fils 2027 à Vendôme Vendôme a été mis à jour le 2026-07-25 par OT de Vendome Territoires Vendomois