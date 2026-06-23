Vendôme

Spectacle immersif à Vendôme

Vendôme Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-04 18:00:00

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-18 2026-08-08 2026-08-15

Ce spectacle immersif invite le public à vivre une expérience sensorielle unique, où musique, lumière et mise en espace se répondent pour plonger les spectateurs au cœur d’un univers vivant et captivant.

Spectacle immersif à Vendôme. Entrez dans la mémoire des lieux et laissez les pierres vous raconter leur histoire… .

Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 83 53 87 69 chateaudevendome@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This immersive show invites the audience to %E0 enjoy a unique sensory experience, where music, lighting, and staging come together to transport viewers into the heart of a vibrant and captivating world.

L’événement Spectacle immersif à Vendôme Vendôme a été mis à jour le 2026-06-23 par OT de Vendome Territoires Vendomois