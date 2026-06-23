Spectacle immersif à Vendôme Vendôme
Spectacle immersif à Vendôme Vendôme samedi 4 juillet 2026.
Vendôme
Spectacle immersif à Vendôme
Vendôme Loir-et-Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-07-04 18:00:00
Date(s) :
2026-07-04 2026-07-18 2026-08-08 2026-08-15
Ce spectacle immersif invite le public à vivre une expérience sensorielle unique, où musique, lumière et mise en espace se répondent pour plonger les spectateurs au cœur d’un univers vivant et captivant.
Spectacle immersif à Vendôme. Entrez dans la mémoire des lieux et laissez les pierres vous raconter leur histoire… .
Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 83 53 87 69 chateaudevendome@gmail.com
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English :
This immersive show invites the audience to %E0 enjoy a unique sensory experience, where music, lighting, and staging come together to transport viewers into the heart of a vibrant and captivating world.
L’événement Spectacle immersif à Vendôme Vendôme a été mis à jour le 2026-06-23 par OT de Vendome Territoires Vendomois
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