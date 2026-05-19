8ème édition de la Bresl’Oise Bresles

Bresles

8ème édition de la Bresl’Oise

Passage du Linciau Bresles Oise

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 16:30:00

fin : 2026-06-13 21:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Le samedi 13 juin, l’association des PiedsMobiles donne rendez-vous à tous les amateurs de sport nature et de convivialité pour la 8e édition de la Bresl’Oise. Cette manifestation devenue incontournable promet une journée riche en défis sportifs, en découvertes et en bonne humeur.

Au programme cette année trois parcours de trail adaptés à tous les niveaux avec des distances de 24 km, 17 km et 10 km. Les amateurs de marche sportive pourront également participer à un parcours de 12 km pensé pour profiter pleinement des paysages et de l’ambiance de l’événement.

Que vous soyez coureur confirmé, sportif occasionnel ou simple amateur de grands espaces, la Bresl’Oise est l’occasion idéale de partager un moment convivial dans une ambiance chaleureuse et accessible à tous.

Le samedi 13 juin, l’association des PiedsMobiles donne rendez-vous à tous les amateurs de sport nature et de convivialité pour la 8e édition de la Bresl’Oise. Cette manifestation devenue incontournable promet une journée riche en défis sportifs, en découvertes et en bonne humeur.

Au programme cette année trois parcours de trail adaptés à tous les niveaux avec des distances de 24 km, 17 km et 10 km. Les amateurs de marche sportive pourront également participer à un parcours de 12 km pensé pour profiter pleinement des paysages et de l’ambiance de l’événement.

Que vous soyez coureur confirmé, sportif occasionnel ou simple amateur de grands espaces, la Bresl’Oise est l’occasion idéale de partager un moment convivial dans une ambiance chaleureuse et accessible à tous. .

Passage du Linciau Bresles 60510 Oise Hauts-de-France +33 6 74 78 17 62 piedsmobiles60@gmail.com

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English :

On Saturday June 13, the PiedsMobiles association invites all lovers of nature sports and conviviality to the 8th edition of the Bresl?Oise. This not-to-be-missed event promises a day full of sporting challenges, discoveries and good fun.

On the program this year: three trail courses suitable for all levels, with distances of 24 km, 17 km and 10 km. Fitness walkers can also take part in a 12 km trail, designed to take full advantage of the scenery and atmosphere of the event.

Whether you’re an experienced runner, an occasional sportsman or simply a lover of the great outdoors, the Bresl?Oise is the ideal opportunity to share a convivial moment in a warm atmosphere accessible to all.

L’événement 8ème édition de la Bresl’Oise Bresles a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis