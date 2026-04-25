Journée vintage Bresles

Bresles

Journée vintage

5 Ter Rue de l’Herbier Bresles Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-20 17:00:00

Date(s) :

2026-06-20

La première grande journée thématique de la médiathèque de Bresles aura lieu le samedi 20 juin sur le thème du vintage !

Au programme, de 10H à 17H

Jeux de société vintages

L’association Rabbits Games vous invite à (re)découvrir une sélection de jeux de société des années 1980 et 1990 !

Rétrogaming

L’association MaGeek World vous propose de venir jouer à des jeux vidéos rétro !

Flippers et babyfoot

Will dépanne investit la médiathèque avec deux flippers ! Profitez également d’un babyfoot.

Expositions vintage

Jonatan, passionné d’objets anciens, vous fait découvrir sa collection !

L’association Clins d’œil vous proposera une sélection de photographies d’époque de Bresles

Journée sur entrée libre et gratuite pour tous !

La première grande journée thématique de la médiathèque de Bresles aura lieu le samedi 20 juin sur le thème du vintage !

Au programme, de 10H à 17H

Jeux de société vintages

L’association Rabbits Games vous invite à (re)découvrir une sélection de jeux de société des années 1980 et 1990 !

Rétrogaming

L’association MaGeek World vous propose de venir jouer à des jeux vidéos rétro !

Flippers et babyfoot

Will dépanne investit la médiathèque avec deux flippers ! Profitez également d’un babyfoot.

Expositions vintage

Jonatan, passionné d’objets anciens, vous fait découvrir sa collection !

L’association Clins d’œil vous proposera une sélection de photographies d’époque de Bresles

Journée sur entrée libre et gratuite pour tous ! .

5 Ter Rue de l’Herbier Bresles 60510 Oise Hauts-de-France +33 3 65 94 01 07 mediatheque@bresles.fr

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English :

The first major theme day at the Bresles multimedia library will take place on Saturday, June 20 on the theme of vintage!

On the program, from 10am to 5pm:

Vintage board games:

The Rabbits Games association invites you to (re)discover a selection of board games from the 1980s and 1990s!

Retrogaming

The MaGeek World association invites you to come and play retro video games!

Pinball and table football

Will dépanne invests the mediatheque with two pinball machines! There’s also a foosball table.

Vintage exhibitions

Jonatan, a vintage enthusiast, will show you his collection!

The Clins d??il association offers a selection of vintage photographs of Bresles

Free admission for all!

L’événement Journée vintage Bresles a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis