Pas de mouron à se faire aux marais de Bresles ! Bresles
Pas de mouron à se faire aux marais de Bresles ! Bresles samedi 13 juin 2026.
Bresles
Pas de mouron à se faire aux marais de Bresles !
Bresles Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:30:00
fin : 2026-06-13 12:30:00
Date(s) :
2026-06-13
Accompagné du Conservateur bénévole, découvrez ce site aux paysages variés préservé par le Conservatoire des Hauts-de-France marais tourbeux alcalins et pelouses calcicoles abritent des espèces remarquables, comme le ravissant Mouron délicat.
Cette activité vous est proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, dans le cadre de Hauts-de-France Nature.
Accompagné du Conservateur bénévole, découvrez ce site aux paysages variés préservé par le Conservatoire des Hauts-de-France marais tourbeux alcalins et pelouses calcicoles abritent des espèces remarquables, comme le ravissant Mouron délicat.
Cette activité vous est proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, dans le cadre de Hauts-de-France Nature. .
Bresles 60510 Oise Hauts-de-France +33 3 22 89 63 96 contact@cen-hautsdefrance.org
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English :
Accompanied by a volunteer curator, discover this varied landscape preserved by the Conservatoire des Hauts-de-France: alkaline peat marshes and calcareous grasslands are home to remarkable species, such as the delightful Dainty Mouron.
This activity is offered by the Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, as part of its Hauts-de-France Nature program.
L’événement Pas de mouron à se faire aux marais de Bresles ! Bresles a été mis à jour le 2026-02-27 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis
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