8ème édition de la Course des Poulettes Courir & marcher contre le cancer du sein PLACE DE LA VICTOIRE A YSSINGEAUX Yssingeaux
dimanche 4 octobre 2026 · PLACE DE LA VICTOIRE A YSSINGEAUX · Yssingeaux
Informations pratiques
Yssingeaux
8ème édition de la Course des Poulettes Courir & marcher contre le cancer du sein
PLACE DE LA VICTOIRE A YSSINGEAUX 2 PLACE MARECHAL FOCH Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
à partir de 12 ans et plus
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 08:30:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Venez soutenir la lutte contre le cancer du sein en participant à la Course des Poulettes ! Ouverte à toutes les femmes mais aussi aux hommes et aux enfants, tous les bénéfices de cet événement seront reversés à la Ligue contre le cancer 43
.
PLACE DE LA VICTOIRE A YSSINGEAUX 2 PLACE MARECHAL FOCH Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes coursedespoulettes43@gmail.com
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English :
Come and support the fight against breast cancer by taking part in the Course des Poulettes! Open to all women, as well as men and children, all proceeds from this event will be donated to the Ligue contre le cancer 43
L’événement 8ème édition de la Course des Poulettes Courir & marcher contre le cancer du sein Yssingeaux a été mis à jour le 2026-07-25 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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