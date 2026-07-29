8ème édition de la Course des Poulettes Courir & marcher contre le cancer du sein PLACE DE LA VICTOIRE A YSSINGEAUX Yssingeaux

dimanche 4 octobre 2026 · PLACE DE LA VICTOIRE A YSSINGEAUX · Yssingeaux

Informations pratiques

Yssingeaux

8ème édition de la Course des Poulettes Courir & marcher contre le cancer du sein

PLACE DE LA VICTOIRE A YSSINGEAUX 2 PLACE MARECHAL FOCH Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

à partir de 12 ans et plus

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 08:30:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Venez soutenir la lutte contre le cancer du sein en participant à la Course des Poulettes ! Ouverte à toutes les femmes mais aussi aux hommes et aux enfants, tous les bénéfices de cet événement seront reversés à la Ligue contre le cancer 43

.

PLACE DE LA VICTOIRE A YSSINGEAUX 2 PLACE MARECHAL FOCH Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes coursedespoulettes43@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and support the fight against breast cancer by taking part in the Course des Poulettes! Open to all women, as well as men and children, all proceeds from this event will be donated to the Ligue contre le cancer 43

L’événement 8ème édition de la Course des Poulettes Courir & marcher contre le cancer du sein Yssingeaux a été mis à jour le 2026-07-25 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire