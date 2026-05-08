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8ème Festival des enfants du monde Rue Garran de Balzan Saint-Maixent-l’École

8ème Festival des enfants du monde Rue Garran de Balzan Saint-Maixent-l’École

8ème Festival des enfants du monde Rue Garran de Balzan Saint-Maixent-l’École vendredi 10 juillet 2026.

Lieu : Rue Garran de Balzan

Adresse : Parc Hélène Guyonnet

Ville : 79400 Saint-Maixent-l'École

Département : Deux-Sèvres

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Tarif :

Saint-Maixent-l’École

8ème Festival des enfants du monde

Rue Garran de Balzan Parc Hélène Guyonnet Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-10

Pays et régions invités Arménie, Ghana, Landes, Népal, Poitou, Taïwan, USA. Sans oublier l’association K’Danse de La
Crèche qui accompagne le festival pour la mise en scène et la chorégraphie des galas. De nombreux rendez-vous hauts en
couleurs à ne pas manquer cette année !   .

Rue Garran de Balzan Parc Hélène Guyonnet Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine  

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English : 8ème Festival des enfants du monde

L’événement 8ème Festival des enfants du monde Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Haut Val De Sèvre

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