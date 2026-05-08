8ème Festival des enfants du monde Rue Garran de Balzan Saint-Maixent-l’École

Saint-Maixent-l’École

8ème Festival des enfants du monde

Rue Garran de Balzan Parc Hélène Guyonnet Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-10

Pays et régions invités Arménie, Ghana, Landes, Népal, Poitou, Taïwan, USA. Sans oublier l’association K’Danse de La

Crèche qui accompagne le festival pour la mise en scène et la chorégraphie des galas. De nombreux rendez-vous hauts en

couleurs à ne pas manquer cette année ! .

Rue Garran de Balzan Parc Hélène Guyonnet Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 8ème Festival des enfants du monde

L’événement 8ème Festival des enfants du monde Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Haut Val De Sèvre