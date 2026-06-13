Festival des enfants du monde Animation du Marché Saint-Maixent-l’École
Festival des enfants du monde Animation du Marché Saint-Maixent-l’École samedi 11 juillet 2026.
Saint-Maixent-l’École
Festival des enfants du monde Animation du Marché
Place du Marché Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:30:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Le cœur de la ville s’anime retrouvez l’ensemble des groupes du festival pour une Animation du Marché unique et festive, s’étendant du Grand mail Marie Granet à la Place du Marché.
A partir de 10h30 En accès libre. .
Place du Marché Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 99 47 02 contact@rife.asso.fr
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English : Festival des enfants du monde Animation du Marché
L’événement Festival des enfants du monde Animation du Marché Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Haut Val De Sèvre
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