Festival des enfants du monde Animation du Marché Saint-Maixent-l’École samedi 11 juillet 2026.

Saint-Maixent-l’École

Festival des enfants du monde Animation du Marché

Place du Marché Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Le cœur de la ville s’anime retrouvez l’ensemble des groupes du festival pour une Animation du Marché unique et festive, s’étendant du Grand mail Marie Granet à la Place du Marché.

A partir de 10h30 En accès libre. .

Place du Marché Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 99 47 02 contact@rife.asso.fr

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English : Festival des enfants du monde Animation du Marché

L’événement Festival des enfants du monde Animation du Marché Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Haut Val De Sèvre