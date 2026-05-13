Saint-Maixent-l’École

Portes ouvertes GYM st maixent

Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 15:30:00

fin : 2026-07-08 17:30:00

Date(s) :

2026-07-08

Venez découvrir les disciplines proposées par l’association, démonstrations et essai des disciplines/agrès. .

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Portes ouvertes GYM st maixent

L’événement Portes ouvertes GYM st maixent Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Haut Val De Sèvre