Saint-Maixent-l’École

Festival des enfants du monde Apéro Concert Soirée d’Inauguration

Rue Garran de Balzan Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 18:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Rendez-vous incontournable depuis 2024, le Village du festival vous ouvre ses portes en accès libre pour sa Soirée d’Inauguration en prélude du Gala d’ouverture.

Cette soirée sous forme d’apéro-concert sera l’occasion de débuter le festival dans une ambiance chaleureuse et conviviale autour de rythmes colorés et éclectiques.

Au programme un apéro concert avec le groupe Moonshine Club et ses reprises de rock.

Espace snack et buvette dès 18H.

Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour fêter ensemble le début de cette nouvelle édition ! .

Rue Garran de Balzan Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 99 47 02 contact@rife.asso.fr

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English : Festival des enfants du monde Apéro Concert Soirée d’Inauguration

L’événement Festival des enfants du monde Apéro Concert Soirée d’Inauguration Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Haut Val De Sèvre