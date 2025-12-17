Festival des Enfants du Monde 2026

Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-11

La 38è édition du Festival des enfants du monde aura lieu du 11 au 15 juillet 2026, à Saint-Maixent-l’Ecole. .

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 92 54 92 contact@rife.asso.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival des Enfants du Monde 2026

L’événement Festival des Enfants du Monde 2026 Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-02-05 par OT Haut Val De Sèvre