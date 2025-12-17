Festival des Enfants du Monde 2026 Saint-Maixent-l’École
Festival des Enfants du Monde 2026 Saint-Maixent-l’École samedi 11 juillet 2026.
Festival des Enfants du Monde 2026
Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-11
La 38è édition du Festival des enfants du monde aura lieu du 11 au 15 juillet 2026, à Saint-Maixent-l’Ecole. .
Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 92 54 92 contact@rife.asso.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival des Enfants du Monde 2026
L’événement Festival des Enfants du Monde 2026 Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-02-05 par OT Haut Val De Sèvre