90 ans – Concert de la Musique de l’Air et de l’Espace, Théâtre de Saint-Dizier, Saint-Dizier

90 ans – Concert de la Musique de l’Air et de l’Espace Mardi 31 mars, 20h30 Théâtre de Saint-Dizier Haute-Marne

Entrée gratuite. Dons libres au profit de l’association « Club EPHETA ».

À l’occasion des 90 ans, un concert exceptionnel de la Musique de l’Air et de l’Espace est organisé au Théâtre de Saint-Dizier.

Cet événement met à l’honneur la musique militaire et aéronautique dans un cadre prestigieux.

Théâtre de Saint-Dizier Place Aristide Briand 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 51 73 11 61 »}]

Entrée gratuite, sur inscription obligatoire.